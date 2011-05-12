-FENER'DEN "TAURASI" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü, bayan basketbol takımı eski oyuncuları Diana Taurasi'nin ezeli rakipleri Medical Park Galatasaray ile anlaşması üzerine açıklama yaptı. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, Taurasi ile doping skandalının ardından kendisiyle bir an bile irtibatın kesilmediği ifade edilerek, şöyle denildi: ''Bayan basketbol takımımız eski oyuncusu Diana Taurasi'nin son derece talihsiz ve kamuoyunca malum nedenlerden dolayı aramızdan ayrılmasının ardından kendisi ile irtibatımızı bir an dahi kesmedik. Hem doping skandalı konusunda kendisinin ve kulübümüzün haklarını savunmak hem de yeni sezonda kendisinin yeniden Fenerbahçe forması giyebilmesi adına görüşmelerimizi yürüttük. Ancak belirli bir noktadan sonra Diana Taurasi'nin yeniden kulübümüz formasını giymek adına öne sürdüğü şartlar kabul edilemez bir noktaya ulaştı. Gerek idari, gerekse basketbol şubemizin kararları ve idaresine yönelik kabul edemeyeceğimiz bir takım talepleri nedeniyle Taurasi ile anlaşma sağlanması imkansız bir hale geldi. Bir süre önce Taurasi belirli bazı taleplerinden vazgeçti. Bunun üzerine kulübümüz tarafından kendisine yıllık 1 milyon 100 bin dolarlık nihai bir teklif sunuldu. Ancak menajerler bu teklifimize zamanında yanıt vermek yerine, bunu mevcut fırsatlar için bir pazarlık enstrümanı olarak gördüler ve bu şekilde hareket ettiler. Kendilerine tanınan makul süre içerisinde Taurasi'nin teklifimize yanıt vermemesi ve menajerlerinin ve sporcunun yaşanan süreçte gösterdikleri tavırlar, talepleri ve yaklaşımları dolayısıyla Taurasi'nin artık kulübümüze hizmet etmesinin mümkün olamayacağına kanaat getirmemizden dolayı kendisi ile anlaşma yapmaktan vazgeçtik.''