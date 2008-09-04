Fener'de ön libero rekabeti

Sürekli eleştirilerin hedefi olan Maldonado'nun form grafiği son günlerde yükseliyor.

Aurelio'nun gitmesinin ardından ön liberoda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Brezilya asıllı Türk futbolcunun boşluğunu Josico ile doldurmaya çalıştı.



33 yaşındaki İspanyol oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-Lacivertlilerde bu mevkide görev yapan Maldonado ve Selçuk Şahin'in de form tutması yüzleri güldürdü. Hafif sakatlığı bulunan ve açığı kapatmak için takım izinliyken dahi çalışmalarını sürdüren Selçuk, hazır duruma gelirken, forma giydiği Partizan ve Büyükşehir Belediyespor maçlarındaki futbolu beğeni toplayan Maldonado da önümüzdeki süreçte teknik direktör Aragones'ten şans bekliyor.



Aurelio'nun yokluğu, Senna ile Xabi Alonso gibi isimlerin alınmamasıyla keyfi kaçan Aragones'in ön liberodaki bu rekabete oldukça sevindiği öğrenildi. İspanyol hocanın Josico, Maldonado ve Selçuk'tan hangisi daha iyi durumdaysa defansın önünde ona görev vereceği belirtildi. Bu arada, Balıkesir Belediyespor Yıldız Takımı'nın kalecisi Hüseyin Günlü, F.Bahçe'ye transfer oldu. 15 yaşındaki Hüseyin, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'ndaki performansı ile F.Bahçeli gözlemcilerin dikkatini çekmişti.