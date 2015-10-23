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Spor

"Fenerbahçe'yi yenersek çok sevinmeyiz, ılımlı sevineceğiz"

Duygun Yarsuvat: Biz aşırı derecede sevinmeyiz ve aşırı derecede üzülmeyiz. Her şeyi normal karşılarız

23 Ekim 2015 22:07

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan eski Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, "Kazanırsak çok sevinmeyiz, ılımlı sevineceğiz" dedi.

NTV Spor Muhabiri Evren Göz'e konuşan Duygun Yarsuvat, derbilerin sonucunun belli olmayacağını ve kazanmaları halinde çok sevinmeyeceklerini belirterek, "Galatasaray ile Fenerbahçe'nin maçları sonucu belli olmayan maçlardır. Her şey olabilir. Mühim olan güzel bir müsabaka seyretmemizdir. Bizim bir Galatasaray kültürümüz vardır. Biz aşırı derecede sevinmeyiz ve aşırı derecede üzülmeyiz. Her şeyi normal karşılarız. Bize mektepte bunu öğrettiler. Bu maçı da yaşayacağız ve göreceğiz. Kazanırsak çok sevinmeyiz, ılımlı sevineceğiz" diye konuştu.

Galatasaray'a sezon başında yapılan eleştirileri de kabul etmediğini vurgulayan Duygun Yarsuvat, "Galatasaray'ın sezona kötü başladığı yönündeki eleştirileri kabul etmiyorum. Galatasaray şampiyon takımdı ve şampiyon gibi başladı. Ama bir kara propaganda estirildi. 'Transfer yapmadı' söylemleriyle kamuoyunda Galatasaray'ı ezmeye çalıştılar. Fakat Galatasaray bu çemberi kırdı. Belli noktalara belli oyuncular alınarak bu güne gelindi. Son maçlarda göze hoş gelen bir futbol oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na da her zaman destek olduğunun altını çizen sarı kırmızılı kulübün eski başkanı, "Ben Hamza Hamzaoğlu'nun bize geldiği andan itibaren hep arkasındayım. Yaptığı her hareketi beğeniyorum. Eleştirileri de yanlış ve haksız eleştiriler olarak kabul ediyorum. Çünkü o eleştirilerin gerçekle alakası yoktur ve Galatasaray'ı bozmak için yapıldığını düşünüyorum. Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'a çok faydalı bir teknik adamdır ve böyle olmaya da devam edecektir" şeklinde konuştu.

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