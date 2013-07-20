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Spor

Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme

Fenerbahçe kulübü yaptığı açıklamada, 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu hakkındaki tedbirin kaldırıldığını açıkladı.

20 Temmuz 2013 02:40

Fenerbahçe kulübü yaptığı açıklamada, 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticleri Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu hakkındaki tedbirin kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada, "İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu hakkında verilen tedbir kararı kaldırıldı" sözlerine yer verildi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Recep Özcan, "şike" davası nedeniyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ceza alan Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun görevlerinden düşmüş bulunduğunun "hükmen tespiti", ihtiyati tedbir kararı ile geçici olarak görevlerinden alınmaları ve seçimli genel kurul çağrısı yapmak üzere 3 kişilik kayyum heyeti atanması talebiyle İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun, kulüp üyeliklerinin tespiti davası sonuçlanıncaya kadar görevlerinden uzaklaştırılmalarına hükmetmişti.

 

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