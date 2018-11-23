Fenerbahçe'ye yeni şort sponsoru

Fenerbahçe Spor Kulübü, LPG markası Aygaz ile futbol A takımı şort sponsorluğu için anlaşmaya vardı.



Sarı lacivertli kulüp, Trabzonspor ile 25 Kasım Pazar günü oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 13'üncü hafta müsabakasında Aygaz'ın logosunu taşıyan şortun giyileceğini açıkladı.



Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Kulübümüz ile Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en güvenilir LPG markası olan Aygaz, futbol A takımı şort sponsorluğunda iş birliğine gidiyor. Futbol takımımız, 25 Kasım Pazar günü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında, 1961 yılından bu yana LPG sektörünün lider markası olarak faaliyet gösteren Aygaz’ın logosunu taşıyan şortu, ilk kez giyecek. Renklerimize ve Fenerbahçe’mize hoş geldin Aygaz" denildi.

(DHA)