Fenerbahçe'ye tribün kapatma cezası

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisindeki olaylar nedeniyle tribün kapatma cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe-Galatasaray maçı ile ilgili dosyayı bugün görüştü ve karara bağladı. Buna göre, ev sahibi sarı lacivertli kulübe 1 maç tribün kapatma ve 230 bin TL para cezası verildi.



Fenerbahçe'nin 22 Mart Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada, Şükrü Saracoğlu Stadı'nın Okul Açık ve Migros tribünlerine taraftar alınmayacak. Fenerbahçe böylelikle 52 bin seyirci kapasiteli stada 25 bin taraftarını alamayacak.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'a da tribün kapatma cezası verildi

Toplam 35 dosyayı görüşen PFDK'nin verdiği cezaların bazıları şöyle:

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 09.03.2015 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU - TRABZONSPOR A.Ş. spor toto süper lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı TRİBÜN KAPATMA ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 08.03.2015 tarihinde oynanan MEDICANA SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı TRİBÜN KAPATMA ve 37.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü sporcusu JOHN BOYE'nin, 07.03.2015 tarihinde oynanan SUAT ALTIN İNŞAAT KAYSERİ ERCİYESSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000 TL PARA CEZASI cezalandırılmasına,

MEDICANA SİVASSPOR Kulübünün, 08.03.2015 tarihinde oynanan MEDICANA SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TORKU KONYASPOR Kulübünün, 08.03.2015 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR A.Ş. - TORKU KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.



