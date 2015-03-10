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Spor

Fenerbahçe'ye tribün kapatma cezası

PFDK'nın verdiği ceza, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynayacağı ilk deplasman maçında uygulanacak

10 Mart 2015 20:17

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü'ne tribün kapatma cezası verdi

PFDK'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin deplasmanda, Mersin İdman Yurdu ile oynadığı Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupada dördüncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı verildiği belirtildi.

Ceza, sarı-lacivertlilerin, Türkiye Kupası'nda bir daha oynayacağı deplasman maçında uygulanacak. 

Aynı maçta ev sahibi olan Mersin İdman Yurdu da taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminin üçüncü kez gerçekleşmesinden dolayı 15 bin lira, yine taraftarlarının spor ahlakına aykırı pankart açmalarından dolayı 10 bin lira para cezası aldı.

PFDK, Galatasaray Kulübü'ne de Manisaspor ile oynan maçta taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı eyleminin ilk kez gerçekleşmesinden dolayı beş bin lira para cezası verdi. 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor'un kaptanı Volkan Şen'e de Gençlerbirliği maçında rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle iki resmi maçtan men cezası aldı. 

 

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