"Fenerbahçe'ye Süper Lig’den sol bek" iddiası

Sol bekte görev yapan Hasan Ali Kaldırım’dan istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin, Süper Lig’de Bursaspor forması giyen Aziz Behich ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre Hasan Ali’nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aziz Behich’in transferi için yönetime başvurdu.

Tecrübeli çalıştırıcının, 26 yaşındaki sol bekin transferi ile o bölgedeki sorunu halledebileceğini yönetime rapor ettiği belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin ayrıca bu transferde Fernandao’yu koz olarak kullanabileceği ileri sürüldü. Bursaspor’un Fernandao’ya olan ilgisini Bursaspor Başkanı Ali Ay da doğrularken, sarı-lacivertlilerin, Aziz Behich transferinde Fernandao’yu takasta kullanabileceği iddia edildi.

Aynı haberde Bursaspor’un Fransız teknik direktörü Paul Le Guen’in, Aziz Behich’in ayrılmasını kesin bir şekilde istemediği vurgulandı.