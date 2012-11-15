Fenerbahçe'ye son saniye darbesi

THY Euroleague'de Fenerbahçe Ülker, gruptaki 6. maçında Rusya deplasmanında Khimki'ye tartışmalı bir son saniye basketinin ardından 71-70 mağlup oldu. Temsilcimiz, grupta 3. mağlubiyetini aldı.

Maçın ilk bölümünde hücumda daha etkili olan ev sahibi, 4 dakikayı 7-3 önde geçti. Daha sonra oyuna giren Bogdanovic ve Andersen'in sayılarıyla toparlanan Fenerbahçe Ülker, bu çeyrekteki son 3 dakikaya 12-9 önde girdi. Fenerbahçe, Rusya deplasmanındaki ilk periyodu 18-17 önde tamamladı.

Mücadelede ikinci çeyreğe ise ev sahibi Khimki çok hızlı girdi. Zoran Planinic ve Sergey Monya'nın önderliğinde farkı açan Khimki Moskova, bu periyodun 5. dakikasında 31-20 ile 11 sayılık farkı yakaladı. Emin Preldzic'in yönlendirdiği Fenerbahçe hücumları toparlandı. Buna rağmen savunmada bir türlü istediği sertliği ortaya koyamayan temsilcimiz, soyunma odasına 10 sayı farkla 39-29 geride girdi.

Fenerbahçe, maçın 3. periyoduna ise Bogdanovic ve Sato'nun üst üste bulduğu sayılarla başladı. 8-0'lık seri yakalayan Sarı-lacivertliler, bu periyodun 4. dakikasında farkı 2'ye kadar indirdi ve skoru 39-37'ye getirdi. Fenerbahçe'nin yakaladığı bu seriye Khimki ise Planinic ve Matt Nielsen'in sayılarıyla karşılık verdi. Maçın son çeyreğine Khimki, 56-51 ile 5 sayı farkla önde girdi. Fenerbahçe'de 3. çeyreğin sonunda sahneye çıkan Barış Ermiş, kaydettiği kritik sayılarla takımını maçta tutmayı başardı.

Bu kritik karşılaşmanın son çeyreği ise büyük bir heyecana sahne oldu. Savunmada rakibini durdurmakta zorlanan temsilcimiz, hücumda ise skorer bir oyun sergiledi. Maçın bitimine 5 dakika kalan Ömer Onan'ın basketiyle skora 60-60'lık eşitlik geldi.

Son 1 dakika 30 saniye kala Ömer Onan'ın üç sayılığı ile öne geçen Fenerbahçe Ülker, son saniyeye de 70-69 önde girdi. Ancak maçın son saniyesinde Kelvin Rivers'ın tartışmalı basketi ile 71-70 öne geçen Khimki, salondan galibiyetle ayrıldı.