Fenerbahçe'ye müjdeli haber

T24 - Yarın akşam oynanacak Lille öaçı öncesi Fenerbahçe'ye rakip takımdan sevindirici haber geldi.



Lisansı Fenerbahçe ile oynanacak her iki Avrupa kupası maçı için yetiştirilemeyen Ricardo Costa'nın haricinde Brezilyalı forvet oyuncusu De Melo'nun da yarınki maçta forma giymesinin zor olduğu bildirildi.



İstanbul'da oynanacak rövanş maçının çok "komplike" olacağını söyleyen Lille teknik direktörü Rudi Garcia bu yüzden Perşembe akşamı " çok fazla formda olmak zorunda olduklarını" belirtti. Maçın uzatma dakikalarının bile "çok önemli" olduğu ve Fenerbahçe'nin son üç maçında uzatma dakikalarında atılan goller ile Bursaspor karşısında tur atladıklarını, Diyarbakır ve Manisaspor ile berabere kaldıklarını hatırlattı.



Fenerbahçe seyircisinden iki maçta da çekinen Lillie yetkilileri ise yarınki maçta Fenerbahçe seyircisine 2000 bilet ayrıldığını fakat statta Lillie seyircisinin arasında da Türk seyircilerin olabileceğini ve toplam 7000 Türk seyircisinin olacağını tahmin ettiklerini söylediler.