Fenerbahçe'ye müjdeler geliyor, yüzler gülüyor

Başakşehir deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fernandao ve Alper Potuk'tan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.



İki futbolcunun da durumlarının ciddi olmadığı ve cumartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyebilecekleri açıklandı.



Başakşehir galibiyeti ile hem yarışa yeniden ortak olan hem de büyük moral bulan sarı lacivertli takımda zirve hesapları da iyiden iyiye yapılmaya başlandı. Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını da kazanmaları halinde şampiyonluğun en büyük favorisinin kendileri olacağını düşünen sarı lacivertliler özgüven anlamında da son yılların en üst seviyesine geldiler.



Başakşehir maçındaki nokta analizler ve doksan dakikada olup bitecekleri önceden öngören taktikle oyuncularını maça hazırlayan teknik direktör Aykut Kocaman'a takım içerisindeki inanç da çok fazla. Kocaman'ın Samandıra'da kurdurduğu dahili yayın sistemi ile bundan sonra da rakiplerine özel oyun şablonlarını oyuncularıyla paylaşacağı ifade ediliyor.



Takımın ligin en iyi ekiplerinden biri olan Başakşehir'i deplasmanda tamamen sahadan silmesi ile şampiyonluğa olan inançları artan sarı lacivertli taraftarlar da alanyaspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyorlar.. Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nun tamamen dolması beklenirken, bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinin biletleri için de kulübe binlerce ön başvuru olduğu öğrenildi.

(beIN SPORTS)