T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'ye müjdeler geliyor, yüzler gülüyor

Sarı-lacivertli kulüpte sakatlanan oyunculardan iyi haber geldi

13 Şubat 2018 17:13

Başakşehir deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fernandao ve Alper Potuk'tan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.

İki futbolcunun da durumlarının ciddi olmadığı ve cumartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyebilecekleri açıklandı.

Başakşehir galibiyeti ile hem yarışa yeniden ortak olan hem de büyük moral bulan sarı lacivertli takımda zirve hesapları da iyiden iyiye yapılmaya başlandı. Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını da kazanmaları halinde şampiyonluğun en büyük favorisinin kendileri olacağını düşünen sarı lacivertliler özgüven anlamında da son yılların en üst seviyesine geldiler.

Başakşehir maçındaki nokta analizler ve doksan dakikada olup bitecekleri önceden öngören taktikle oyuncularını maça hazırlayan teknik direktör Aykut Kocaman'a takım içerisindeki inanç da çok fazla. Kocaman'ın Samandıra'da kurdurduğu dahili yayın sistemi ile bundan sonra da rakiplerine özel oyun şablonlarını oyuncularıyla paylaşacağı ifade ediliyor.

Takımın ligin en iyi ekiplerinden biri olan Başakşehir'i deplasmanda tamamen sahadan silmesi ile şampiyonluğa olan inançları artan sarı lacivertli taraftarlar da alanyaspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösteriyorlar.. Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nun tamamen dolması beklenirken, bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinin biletleri için de kulübe binlerce ön başvuru olduğu öğrenildi.

(beIN SPORTS)

ETİKETLER

Fenerbahçesarı lacivertsakatlıkgüzel haberiyileşmeFernandaoAlper Potukmüjdegüzel günler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24