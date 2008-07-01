Fenerbahçe'ye Macar rakip

Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu ve 2. ön eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde, temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Macaristan'ın MTK takımı oldu.





Fenerbahçe, MTK Budapeşte takımıyla 1999 yılında UEFA Kupası 1. turunda karşılaşmıştı. Macaristan'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmış, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasını 2-0 kazanan Macar ekibi, Fenerbahçe'yi kupanın dışına itmişti.



1888 yılında kurulan MTK Kulübü, Macaristan Ligi'nde 23 kez şampiyonluk sevinci yaşarken, 12 kez de Macaristan Kupası'nı müzesine götürdü. Mavi-beyaz forma giyen MTK takımı, maçlarını 12 bin 700 kişilik Hidegkuti Nándor Stadı'nda oynuyor.



Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu maçları 15-16 ve 22-23 Temmuz, Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği 2. ön eleme turu maçları ise 29-30 Temmuz ile 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Galatasaray ise, 3. ön eleme turunda yer alacak.



MOSTUROĞLU: FAVORİ BİZİZ

Kura çekimiyle ilgili açıklamada bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, geride kalan sezonun çeyrek finalisti olduklarına dikkati çekerek, ''2. ön eleme turundaki tüm takımlardan daha kaliteli ve güçlüyüz. Tabii ki, futbolda maç oynanmadan kazanılmıyor ama geçen sezonki performansımıza bakıldığında turun favorisi gözüküyoruz'' dedi.



Mosturoğlu ayrıca, ekip olarak herhangi bir mazerete sığınmadan kendi futbol kalitelerinin sahaya yansıtarak turu atlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

