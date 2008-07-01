Fenerbahçe'ye Macar rakip

Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu ve 2. ön eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde, temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Macaristan'ın MTK takımı oldu.

Fenerbahçe, MTK takımıyla 1999 yılında UEFA Kupası 1. turunda karşılaşmıştı. Macaristan'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmış, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasını 2-0 kazanan Macar ekibi, Fenerbahçe'yi kupanın dışına itmişti.



Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu maçları 15-16 ve 22-23 Temmuz, Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği 2. ön eleme turu maçları ise 29-30 Temmuz ile 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Galatasaray ise, 3. ön eleme turunda yer alacak.