-FENERBAHÇE'YE İZMİR'DE COŞKULU KARŞILAMA İZMİR (A.A) - 23.04.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın Bucaspor ile karşılaşacağı maç için İzmir'e geldi. Fenerbahçe kafilesi, özel uçakla geldiği Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkulu taraftar grubu tarafından karşılandı. Yaklaşık 300 kişilik taraftar topluluğu, ''Şampiyon'' tezahüratlarıyla karşıladığı takımdan teknik direktör Aykut Kocaman ve takım kaptanı Alex de Souza'ya çiçek verdi. Taraftarlar, futbolcular otobüse bindiği sırada ise meşale yaktı. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu kafile, yoğun sevgi gösterileri altında havalimanından otobüsle konaklayacağı otele geçti. Bu arada, sarı-lacivertli taraftarların, takımlarını beklerken ezeli rakipleri Galatasaray aleyhinde hakkında tezahürat yaptı.