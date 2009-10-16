Fenerbahçe'ye ikinci kıyak mı?

İstanbul'un en değerli yeri Ataşehir'de iki yıl önce tartışmalı biçimde Fenerbahçe Kulübü'ne 30 yıllığına kiralanan arazide yeni bir kıyak ortaya çıktı.







Sabah Gazetesi'nde Erhan Öztürk imzası ile yeralan habere göre, yeni kararla 57 dönümlük arazi satışa çıkarıldı, ihaleye ise yalnızca Fenerbançe girebilecek Kadıköy Belediyesi'nin, yıllık 305 bin TL kira bedeliyle, 30 yıllığına Fenerbahçe'ye verdiği arazi için Meclis'ten satış kararı çıkarıldı.





İhaleye, 57 dönümlük arazinin kullanım hakkını elinde bulunduran Fenerbahçe'den başka firmanın girmesi beklenmiyor. Böylece kulübe "kıyağın kıyağı" yapılmış olacak. Kadıköy Belediyesi, iki yıl önce Bursa'da yerel bir gazeteye verdiği ilanla Ataşehir'deki 57 dönümlük araziyi ihaleye açtı. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu ihaleyi alarak arazinin 30 yıllık kullanım hakkını elde eldi. Olay, 25 Aralık 2007 tarihli Sabah Gazetesi'nde "Fenerbahçe'ye 100. Yıl Kıyağı" başlığıyla duyurulunca tartışmalar başladı. Ancak, Fenerbahçe Kulübü, araziye "Alpella Şehri" adı altında 10 bin kişilik spor kompleksi ve alışveriş merkezi yapmak için inşaat çalışmalarına başladı.

Onay verenler FB üyesi





Bu süreçte, arazi TOKİ planlarının içine konuldu ve satılması yönünde ilk adım atıldı. Kadıköy Belediye Meclisi de, önceki gün oy çokluğuyla satış kararını onayladı. Toplam 45 üyeden 41'i satışa "Evet" dedi. AK Parti'li 6 meclis üyesinden 4'ü, grup kararı alarak satışa itiraz etmek için harekete geçti. Satışı kabul eden AK Partili üyeler Ali Aytemiz ve Hakkı Kalkavan'ın ise Fenerbahçe kongre üyesi oldukları ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Fatih Kaya ise, arazinin satışa çıkarılmasının niçin karşı çıktığını mecliste şöyle anlattı: "Taşınmazın 2007 yılında verilmiş bir intifa (kullanım) hakkı var. Süresi de 30 yıl. Daha ikinci senesinde, aynı arazinin satışının istenmesi doğru değildir. Bu tür satışlar, belediyeye değil, kullanım hakkını elinde bulunduran kuruma katkı sağlayan sonuçlar doğuracaktır."





Fener'e satılacak





Kaya, "Satışa anlam veremedik. Bu nedenle karara şerh koyduk. Fenerbahçe burada aylardır bir inşai faaliyet içerisinde. İhaleye başka bir firma girse bile 28 yıl araziyi kullanamayacak. Kadıköy Belediyesi, meclisten aldığı yetkiyle fiyatı belirleyerek ve araziyi encümen kararıyla Fenerbahçe'ye satacak. Böylece kulübe kıyağın, kıyağı yapılmış olacak" dedi.

Kulüp 'tok alıcı' olacak



AKP'li Kaya, "Arazinin kullanım hakkının 2037 yılına kadar Fenerbahçe'nin elinde olması, ihale rakamının gerçek bedellere ulaşmasını engelleyecektir. 28 yıl arsada tasarrufta bulunamama düşüncesi, Fenerbahçe haricindeki firmaların araziye ilgi göstermemesine sebep olacaktır. Bu da ihale bedelini düşürecektir. Belediye zarar edecektir. Kulüp ihale sürecinde 'tok alıcı' rolü oynayacaktır" diye konuştu.