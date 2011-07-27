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Spor

Fenerbahçe'ye iki maç ceza!

PFDK, Fenerbahçe'ye 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi...

27 Temmuz 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe'ye Shakhtar maçında çıkan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası verildi. PFDK, burgün yaptığı toplantıda sarı lacivertli kulübe ayrıca 5000 lira da para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda Fenerbahçe'ye 2 maç seyircisiz oynama cezası çıktı.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, 21.07.2011 tarihinde oynanan FENERBAHÇE - SHAKTAR DONETSK özel futbol müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına, 

Aynı müsabakada Fenerbahçe Spor  Kulübü'nün, TFF'den izinsiz pankart ile sahaya çıkmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.


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