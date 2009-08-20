Fenerbahçe'ye Güiza davası

Daniel Güiza'nın ilk kulübü Jerez, Fenerbahçe'yi kendilerine yetiştirme parası ödemediği gerekçesiyle CAS'a şikayet etti.



Fenerbahçe, Daniel Güiza’dan dolayı mahkemelik oldu. İspanyol futbolcunun ilk takımı Jerez de Frontera, bu oyuncunun yetiştirme payı için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne başvurdu.



Sarı-lacivertlilerin bu transferden dolayı kendilerine 185 bin 443 Euro borcu olduğunu iddia eden İspanyol kulübü, bu durumu önemsemeyen Fenerbahçe’yi, CAS’a şikayet ettiklerini açıkladı.



Kulüp temsilcisi Domingo Ramirez, Güiza’nın 11 yaşından 17 yaşına kadar kendilerinde oynadığını belirterek, “Fenerbahçe bu futbolcuyu transfer ederken Mallorca Kulübü’ne toplam 14 milyon 405 bin Euro ücret ödedi. Buna karşılık bize yaklaşık 200 bin Euro’yu ödemeyi reddediyor. Biz de mahkemeye müracaat etmek zorunda kaldık” diye konuştu.