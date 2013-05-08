Fenerbahçe'ye Gökhan ve Kuyt müjdesi

Eskişehirspor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Benfica ile yapılan UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında sakatlanan Gökhan Gönül ve Kuyt takımla birlikte çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koordinasyon, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının ilk yarısında sakatlanan Stoch'un da iyileştiği ve Gökhan Gönül, Kuyt ve Stoch'un antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, sakatlığı devam eden oyunculardan Meireles'in takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü, Selçuk Şahin, Serdar Kesimal ve Erten Ersu'nun ise tedavilerine devam edildiği belirtildi. Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.