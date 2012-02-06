Fenerbahçe'ye Gökhan Gönül şoku

T24 - Mersin İdmanyurdu maçında sağ arka üst adalesinde kısmi yırtık oluşan Gökhan Gönül, uygulanan tedavilerin ardından derbide kadroya girerken, maçın ilk yarısında sakat olduğu bölgede oluşan ağrılar nedeniyle 41. dakikada yerini Orhan Şam’a bıraktı.
Sol kasık bölgesindeki sakatlığının tedavisinin ardından derbide Beşiktaş’a karşı 11’de yer alan Emre Belözoğlu da maçın ilk yarısında ağrı içinde oynadı. Sarı-lacivertli futbolcunun, maç içinde zaman zaman acı içinde bandaj bulunan sol kasık bölgesini tuttuğu görüldü.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 57. dakikada yerini Selçuk Şahin’e bıraktı. İki oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak.