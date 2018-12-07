T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'ye Frey'den kötü haber

İsviçreli futbolcu, sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Akhisarspor maçında forma giyemeyecek

07 Aralık 2018 20:21

Fenerbahçe'nin dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'la oynadığı maçta sakatlanan İsviçreli futbolcusu Michael Frey, Spor Toto Süper Lig'de 9 Aralık Pazar günü yapılacak Akhisarspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Giresunspor maçının ilk yarısında sakatlanan Frey'in bugün yapılan tetkikleri sonucunda sol ayak bileğinde ödem ile iki bağında yırtık olduğu, bir tendonunda da zorlanma bulunduğu belirtildi.

Frey'in, Akhisarspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

ETİKETLER

FenerbahçeMichael Freykötü habersakatlıkSpor Toto Süper LigAkhisarspor
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24