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Spor

Fenerbahçe'ye "Evet" diyen Mehmet Ekici, Beşiktaşlı yöneticilere selam bile vermemiş

"Ben onlara net yanıtımı verdim"

31 Ocak 2017 14:36

Fenerbahçe'yle anlaşmaya varan Mehmet Ekici'nin, tesislere gelen Beşiktaş yöneticileriyle görüşmeyi reddettiği ortaya çıktı. Ekici, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın, “Gel bir merhaba de” sözlerine “Ben söyleyeceğimi söyledim” yanıtını verdi.

Habertürk Spor Servisi'nin haberine göre, Beşiktaş heyeti, cumartesi günü öğleden sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelirken, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ekici’yi de toplantıya çağırdı. Başkan Usta, “Gel bir merhaba de” ifadelerini kullanırken, Mehmet “Ben onlara söyleyeceğimi, beni Tolga ağabey (Tolga Zengin) aradığında ilettim” yanıtını verdi.

 

"Beşiktaş'ı samimi bulmadı"


Bunun üzerine Usta’nın “Bak buraya kadar gelmişler. Görüşmemen ayıp olmaz mı?” diyerek ikna etmeye çalıştığı Ekici, “Ben onlara net yanıtımı verdim. Aynı şeyleri tekrar söylersem ayıp olmaz mı?” diyerek Beşiktaş’a kapıları tamamen kapattı. “Sezon sonuna kadar Trabzon’a geri kiralama” söylentisi nedeniyle Beşiktaş’ın teklifini samimi bulmayan Mehmet, Fenerbahçe’ye gitmekten vazgeçmedi. 

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