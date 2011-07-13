-FENERBAHÇE'YE COŞKULU UĞURLAMA İSTANBUL (A.A) - 13.07.2011 - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3'lü turnuvaya katılmak için Belçika'ya gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, Belçika yolculuğu öncesi takımlarını yalnız bırakmayıp, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelerek, futbolculara ve teknik heyete destek verdi. Takım otobüsünün havalimanına gelmesiyle birlikte meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan taraftarlar, futbolcuları coşkulu bir şekilde Brüksel'e uğurladı. ''Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe'' ve ''Siz bizim Kocaman gururumuzsunuz'' diye tezahüratlar yapan yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu, futbolcuların pasaport kontrolünden geçmesinin ardından havalimanından ayrıldı. -İLK MAÇ YARIN- Fenerbahçe, Brüksel yakınlarındaki Tubize Stadı'nda 14-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak turnuvada, Hollanda ekiplerinden Twente ve Belçika temsilcisi Standard Liege ile karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk maçını yarın TSİ 21.00'de Twente ile yapacak olan Fenerbahçe, 16 Temmuz Cumartesi günü de yine aynı saatte Standard Liege ile karşılaşacak. Organizasyonda ayrıca 15 Temmuz Cuma günü de Twente ile Standard Liege karşı karşıya gelecek. -KADRO- Fenerbahçe'nin Belçika'ya götürülen 20 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Volkan Demirel, Serkan Kırıntılı, Mert Günok, Ertuğrul Taşkıran, Orhan Şam, Gökhan Gönül, Fabio Bilica, Bekir İrtegün, Caner Erkin, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Cristian Baroni, Sezer Öztürk, Hasan Erbey, Miroslav Stoch, Daniel Güiza, İssiar Dia, Özer Hurmacı, Alex de Souza, Semih Şentürk. Bu arada, Emenike'nin hem sakat, hem de vizesi yetişmediği için Belçika'ya götürülmediği bildirilirken, Brüksel kadrosunda milli takım kamplarında olan Lugano ve Andre Santos ile sakatlıkları süren futbolcular yer almadı.