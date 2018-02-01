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Spor

Fenerbahçe'ye bir üzücü haber daha; 3 hafta yok

Sarı-lacivertlilerde sakatlara bir yenisi daha eklendi

01 Şubat 2018 18:12

Martin Skrtel, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel'den üzücü haber geldi. Slovakya'da yayın yapan Sport Aktuality'ye konuşan Skrtel, tedavi sürecinde olduğunu ve en az 3 lig maçında yer alamayacağını belirtti.

Sakatlık sürecini anlatan Martin Skrtel, Antalya kampından bu yana sıkıntıların devam ettiğini ekleyerek, “Belek'teki kamp sırasında yaptığımız bir antrenmanda dizimde bir batma ve acı hissettim. 2 gün sonra bu ağrı dayanılmaz bir noktaya ulaştı. Daha sonra tedavileri gördüm ve 2 maça çıktım ancak durumum düzelmedi. Bir süre sonra durumun tehlikesini fark ettik” dedi.

"Ameliyat riski vardı"

Skrtel, teknik heyet ile bir görüşme yaparak tedavi sürecini aralarında belirlediklerini söyledi. Ameliyat riskinin doğduğunu bu nedenle Trabzonspor'a karşı oynamamanın mantıklı bir karar olduğunu ifade etti.

Şu anda bir tedavi sürecinde olduğunu aktaran Slovak yıldız, “Her gün dizlerim için belirlediğimiz tedaviyi uyguluyoruz. Sonuçlara göre hareket ediyoruz, en kısa sürede dönebilmek adına uğraşıyoruz. İnanıyorum birkaç haftadan fazla olmaz” dedi.

Ancak sitede yer alan haberde, Skrtel'in en az 3 haftayı kaçırmasının ön görüldüğü, bu nedenle Gençlerbirliği, Başakşehir ve Alanyaspor karşılaşmalarında olmayacağı kaydedildi. Skrtel, “Eğer risk alsam, bu arayı vermesem, bıçak altına yatacak duruma gelebilirdim. Tedavi süreci ve yöntemi ciddi anlamda uzardı” ifadelerini kullandı.

Skrtel ayrıca Liverpool döneminde geçirdiği bir sakatlığı anımsatarak, o dönem risk aldıklarını ve 3 ay sahalardan uzak kaldığını, bu nedenle Fenerbahçe'de bu yöntemi uyguladıklarını aktardı.

Trabzonspor maçını da yorumlayan Skrtel, “Takıma yardım edemediğim için çok üzgünüm. Artık ligde her maç birbirinden zor ve önemli. Trabzonspor maçında üzücü 2 puan kaybettik. Ancak maça baktığımız beraberlik adil oldu” değerlendirmesini yaptı.

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