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FENERBAHÇE'YE 2 GENÇ FUTBOLCU İSTANBUL (A.A)

02 Şubat 2011 02:09

-FENERBAHÇE'YE 2 GENÇ FUTBOLCU İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Pendikspor'dan iki genç futbolcu Eren Hoş ve İlyas Yılmazer'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten Eren ve İlyas'ın transferiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde 1992 doğumlu olan iki futbolcu Fenerbahçe'nin kadrosunda yer aldı. Eren ve İlyas'ın sözleşme başlangıç tarihleri 31 Ocak 2011 olarak federasyondaki kayıtlarda yer alırken, genç futbolcularla 31 Mayıs 2013'e kadar sözleşme yapıldığı görülüyor. İki futbolcuya lisans veriliş tarihi olarak da kayıtlarda 1 Şubat 2011 yer aldı.

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