Fenerbahçe'nin yeni transferi yarın geliyor

Fenerbahçe, kadrosuna katmaya yaklaşıtığı tecrübeli defans oyuncusu Martin Skrtel'in transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. 31 yaşındaki stoperin yarın İstanbul'a geleceği belirtildi.

Fenerbahçe, kadrosuna katmaya yaklaşıtığı tecrübeli defans oyuncusu Martin Skrtel'le ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce kendisi ve kulübü Liverpool ile görüşmelere başladığımızı duyurduğumuz Martin Skrtel konusunda, Liverpool Kulübü ile görüşmeler devam etmektedir.

Martin Skrtel, 12 Temmuz 2016 Salı günü, öğleden sonra İstanbul’a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."