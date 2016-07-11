T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi yarın geliyor

Liverpool'un savunma oyuncusu Martin Skrtel, yarın İstanbul'a gelecek

11 Temmuz 2016 23:59

Fenerbahçe, kadrosuna katmaya yaklaşıtığı tecrübeli defans oyuncusu Martin Skrtel'in transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. 31 yaşındaki stoperin yarın İstanbul'a geleceği belirtildi.

Fenerbahçe, kadrosuna katmaya yaklaşıtığı tecrübeli defans oyuncusu Martin Skrtel'le ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Daha önce kendisi ve kulübü Liverpool ile görüşmelere başladığımızı duyurduğumuz Martin Skrtel konusunda, Liverpool Kulübü ile görüşmeler devam etmektedir.

Martin Skrtel, 12 Temmuz 2016 Salı günü, öğleden sonra İstanbul’a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

ETİKETLER

fenerbahçemartin skrtelliverpooltransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24