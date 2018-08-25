Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Diego Reyes, İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki futbolcunun yarın sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Meksikalı savunmacı bu sabah kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla "Yeni evime gidiyorum. Yeni bir maceraya başlayacağım için heyecanlı ve mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Diego Reyes, Porto ile olan sözleşmesi bu yaz itibariyle sona eren ve yeni sezon hazırlıklarını futbola başladığı kulüp olan Club America'nın tesislerinde sürdürdü.

Avrupa futboluna 2013 yılında 7 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Porto'yla atan Diego Reyes, 2015 yılında La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a, 2016'da da yine İspanyol ekibi Espanyol'a kiralanmıştı.