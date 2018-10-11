Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Tüpraş oldu

Fenerbahçe Futbol Şubesi'nin yeni forma göğüs sponsoru Koç Grubu bünyesinde bulunan Tüpraş oldu. Fenerbahçe Spor Külübü Başkanı Ali Koç, dün Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasına yeni bir göğüs sponsoruyla çıkacağını belirtmişti.

Sözcü Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu'na göre Sarı Kanaryalar Tüpraş ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sözcü'deki habere göre sponsorluk sosyal sorumluluk projelerini de kapsayacak ve Fenerbahçe iyi bir gelir elde edeceği öğrenildi. 1 yılı opsiyonlu olan anlaşmada gelecek sezon daha iyi bir firmanın teklif vermesi halinde Tüpraş ile yola devam edilmeyecek. Bu yüzden sözleşme 1+1 olarak sınırlandırıldı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK FİRMASI

Tüpraş 2017 yılında elde ettiği 54 milyar 70 milyon TL’lik net satış geliriyle açık ara Türkiye’nin en büyük firması oldu. İkinci sırada ise yine bir Koç şirketi Ford Otomotiv Sanayi AŞ bulunuyor.

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında Tüpraş yazılı formayla çıkacak. (Görsel sembolik olarak kullanılmıştır.)