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Spor

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu

Fernandao ile sezon başında transfer edilen Aatıf Chahechouhe kadroya alınmadı

06 Eylül 2016 20:25

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu açıklandı. Sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Fernandao ile sezon başında transfer edilen Aatıf Chahechouhe kadroya alınmadı.

Sarı lacivertlilerin son transferleri Moussa Sow, Jeremain Lens ve UEFA'nın verdiğiceza süresi 30 Eylül'de sona erecek olan Volkan Şen ise UEFA Avrupa Ligi listesinde yer aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda İngiltere'den Manchester United,Hollanda'dan Feyenoord ve Ukrayna'dan Zorha Luhansk takımlarıyla karşılaşacak.

Sarı lacivertli ekip ilk maçını 15 Eylül Perşembe günü Zorya Luhansk ile deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

15 Eylül Perşembe:
Feyenoord - Manchester United
Zorya - Fenerbahçe

29 Eylül Perşembe:
Fenerbahçe - Feyenoord
Manchester United - Zorya

20 Ekim Perşembe:
Manchester United - Fenerbahçe
Feyenoord - Zorya

3 Kasım Perşembe:
Fenerbahçe - Manchester United
Zorya - Feyenoord

24 Kasım Perşembe:
Manchester United - Feyenoord
Fenerbahçe - Zorya

8 Aralık Perşembe:
Feyenoord - Fenerbahçe
Zorya - Manchester United

 

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