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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu belli oldu

04 Şubat 2017 12:43

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin sezonun ilk bölümünde UEFA'ya gönderdiği listeden çıkarılan Salih Uçan ve Stoch'un yerine Jose Fernandao ile Aatıf Chahechouhe kadroya alındı.

Ayrıca, Büyükşehir Gaziantepspor'a kiralanan Ramazan Civelek'in yerine genç oyuncu Yiğithan Güveli kadroya dahil edildi.

UEFA'nın internet sitesinde yer verilen sarı-lacivertlilerin 22 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulundu:

Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Fabiano Ribeiro, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Aatıf Chahechouhe, Jeremain Lens, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Jose Fernandao. 

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