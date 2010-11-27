Fenerbahçe'nin Süperman'i Alex yine sahnede

T24 - Fenerbahçe'nin İBB karşısındaki Olimpiyat Stadı kabusuna Alex son verdi. 14. hafta maçında rakibini son haftaların formda ismiyle geçen sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürdü.



Trabzonspor'un da kazanmasıyla 'belalı' rakibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Fenerbahçe, bu kez amacına ulaştı. Olimpiyat Stadı'nda rakibine daha önceki 3 maçta da kaybeden sarı-lacivertliler, bir de penaltı kaçırdığı maçta galibiyete yine Alex'le uzandı.



Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Belediye olurken, 3. dakikada İbrahim Akın'ın uzaktan şutunu Volkan çeldi. 7. dakikada ise Holmen boş pozisyonda topu kontrol edemeyince Fenerbahçe kalesi tehlikeyi atlattı.



9. dakikada Mahmut'un büyük hatasında topu kapan Niang ise kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Hasagic'e nişanladı.



Karşılıklı ataklarla tempolu başlayan mücadelede Senegalli golcü, 16'da da kale alanı önünde bomboş durumda kafa vuruşunu auta yollayarak, Fenerbahçe'yi 2. kez golden etti. 20'de ise İbrahim Akın bu kez yay civarından sert şutla Volkan'ı tehdit etmeyi sürdürdü.



Bu bölümden sonra oyunda tempo bir hayli düşerken, kilidi açan isim Belediye savunmasında yine Mahmut'un hatası sonrası gelişen atakta sahneye çıkan Alex oldu: 0-1.



33. dakikadaki golün moraliyle daha baskılı oynamaya başlayan Fenerbahçe, son bölümde Alex ve Stoch'la rakip kaleyi yoklasa da farkı artıramadı.



İkinci yarıya da topa daha çok sahip olarak ve oyunu kontrolü altında tutarak başlayan Fenerbahçe, hızlı akınlarla gol arayan rakibine 54. dakikada net bir şans tanıdı. Ancak İbrahim Akın, 54. dakikada Volkan'la karşı karşıya kaldığı poziyonda çok kötü bir vuruş yaptı.

60'ta kullanılan kornerde Yobo topu altıpas içinde Hasagic'e nişanlarken, Caner'in kanadından etkili ataklar geliştiren İBB 65'te Holmen'le bir kez daha gol şansını tepti.

Fenerbahçe'nin düşen temposuna Aykut Kocaman, Alex ve Stoch'un yerine Selçuk'la Dia'yı alarak önlem almak istedi. Abdullah Avcı da Tevfik'ten sonra 74'te İskender'i de oyuna alarak forvet hattını 4'ledi. 77'den sonra Olimpiyat Stadı'nda ilginç şeyler oldu. Dia'nın düşürülmesiyle Fenerbahçe penaltı kazanırken, itirazdan dolayı İBB'den Ekrem kırmızı kart gördü. Penaltı noktasına giden Niang ise atışı gole çeviremedi. Hemen dönüşünde ise Belediye İbrahim Akın-Tum ikilisinin ani atağında gole çok yaklaştı.

İbrahim Akın 81'de yine karşı karşıya kaçırarak günün bir diğer 'kaybeden'i olurken, son 10 dakikadaki ataklar gol getirmedi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 27'ye çıkarırken, lider Trabzonspor'u 6 puan geriden takibe devam etti. 6 maç sonra kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 23 puanda kaldı.