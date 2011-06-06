-FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU TESCİLLENDİ İSTANBUL (A.A9 - 06.06.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2010-2011 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. Lig, Spor Toto 3. Lig ile Ziraat Türkiye Kupası ve A2 Ligi müsabakaları sonuçlarının Futbol Müsabaka Talimatı'nın 8. maddesi hükmü saklı kalmak üzere hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak, düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verdi.