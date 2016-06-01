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Spor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe 3. ön eleme turuna seri başı olarak katılacak

01 Haziran 2016 13:43

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için iki ön eleme turunu başarıyla geçmesi gereken Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna seri başı olarak katılacak.

Sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri şöyle;

Steaua Bükreş (Romanya)
Monaco (Fransa)
Young Boys (İsviçre)
Rostov (Rusya)
PAOK (Yunanistan)
 

Kura çekimi 15 Temmuz'da


Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları 15 Temmuz 2016'da çekilecek. Seri başı olarak kura çekimine katılacak olan Fenerbahçe, ilk maçını 26-27 Temmuz tarihinde deplasmanda, rövanşı ise 2-3 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak.


Fenerbahçe 3. ön eleme turunu geçerse play-off turunda seri başı olamayacak. Play-off'ta seri başı olması kesinleşen 3 takım var.

Üçüncü ön eleme turuna katılacak olan Shakthar Donetsk ve Ajax, turu geçmeleri halinde play-off turunda seri başı takımlar arasında yerlerini alacaklar.

Manchester City (İngiltere)
Porto (Portekiz)
Villareal (İspanya)
Shakthar Donetsk (Ukrayna)
Ajax (Hollanda)


Play-Off turu maçları ne zaman?



Fenerbahçe 3. ön eleme turunu geçerse 5 Ağustos'ta play-off kura çekimine katılacak. İlk maç 16-17 Ağustos'ta İstanbul'da, 23-24 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

Sarı lacivertliler ön eleme turlarında elenmesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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