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Spor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Monaco oldu

Maçlar 26-27 Temmuz ve 2-3 Ağustos'ta oynanacak.

15 Temmuz 2016 16:33

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin rakibi Fransa temsilcisi Monaco oldu.

Sarı-Lacivertliler, ilk maçı Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynayacak. İki takım 2. maçta kozlarını Monaco'nun stadı II Louis. Stadı'nda paylaşacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maç 26-27 Temmuz rövanş ise 2-3 Ağustos'ta  tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe, 3. ön elemeyi geçerse, play off turu oynayacak ve bu turda seri başı olmadığı için Avrupa'nın devleriyle eşleşme ihtimali bulunuyor. 

Sarı-lacivertliler turu geçmesi durumunda 4. ön eleme için 5 Ağustos'ta kura çekimine girecek ve maçlar 16-17 Ağustos ile 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

 

Mahmut Uslu: Turu geçeceğimize inanıyorum

 

 

Kuranın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Usluaçıklamalarda bulundu. Uslu, ''Monaco bizim gibi en güçlü takımlardan biriydi. Monaco'nun da 5-6 tane milli takım oyuncusu var. Onların da tam olarak hazır olduğunu sanmıyorum. Ben turu geçeceğimize inanıyorum'' ifadelerini kullandı. 

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