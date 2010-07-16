-FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ AVRUPA'DA BAŞARISIZ İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - Fenerbahçe'nin, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi İsviçre'nin Young Boys takımının son yıllarda Avrupa kupalarında önemli bir başarısı bulunmuyor. İsviçre'nin köklü kulüplerinden olan Young Boys, 1898'de kuruldu. Sarı-siyahlılar, 1959 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final, 1986 yılında ise Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadı. Young Boys, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 53 maçta 16 galibiyet, 16 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. -GEÇEN SEZON LİGİ 2. SIRADA BİTİRDİ- Young Boys, geçen sezon şampiyonluk mücadelesi verdiği İsviçre Ligi'ni son anda Basel'in 3 puan gerisinde ikinci sırada bitirdi. İsviçre ekibi, son 3 sezondur kendi ligini 2. sırada tamamlıyor. Young Boys'un 11 lig şampiyonluğu, 6 İsviçre Kupası şampiyonluğu bulunuyor. -LİG BU HAFTA SONU BAŞLIYOR- İsviçre Ligi'nde yeni sezon bu hafta sonu yapılacak maçlarla başlıyor. Young Boys, karşılaşmalarını 32 bin kişilik kapasiteli zemini suni çim olan Stade de Suise'de oynuyor. -KADRO- İsviçre ekibini, Bosna-Hersekli teknik direktör Vladimir Petkoviç çalıştırıyor. Young Boys'un önemli oyuncularından Seydou Doumbia, Rusya'nın CSKA Moskova takımına, Gilles Yapi Yapo da Basel'e transfer oldu. İsviçre ekibinin bu sezonki kadrosu şöyle: Kaleciler: Marco Wölfli, Hrvoje Bukovski, Roman Bürki Futbolcular: Emiliano Dudar, Hassan Lingani, Scott Sutter, Alexandre Pasche, Marco Schneuwly, Moreno Costanzo, Thierry Doubai, Adriano De Pierro, Christian Schneuwly, Henri Bienvenu, Mario Raimondi, Christoph Spycher, Senad Lulic, François Affolter, David Degen, Xavier Hochstrasser, Alberto Regazzoni, Emmanuel Mayuka, Ammar Jemal, Pascal Doubai, Dario Dussin, Sven Zimmermann. -FENERBAHÇE 2. KEZ İSVİÇRE EKİBİYLE EŞLEŞTİ- Fenerbahçe, tarihinde 2. kez bir İsviçre ekibiyle eşleşti. Sarı-lacivertliler, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşletiği FC Sion'u deplasmandaki ilk maçta 2-0 yenmiş, İstanbul'daki maç 2-2 bitince, ligde gruplara kalmıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon da İsviçre'nin Young Boys takımına rakip oldu.