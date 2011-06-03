Fenerbahçe'nin planları alt-üst oldu

T24 - Yıldızını ezeli rakibi G.Saray’a kaptıran F.Bahçe’yi önümüzdeki sezon yabancı kontenjanı terletecek.

Transfer stratejisini Selçuk İnan üzerine kuran ancak milli yıldızı ezeli rakibi G.Saray’a kaptıran F.Bahçe’yi önümüzdeki sezon en çok yabancı kontenjanı terletecek SON yıllarda sporun türlü branşlarında F.Bahçe karşısında varlık gösteremeyen G.Saray, saha dışında öyle bir hamle yaptı ki ‘son şampiyonun’ tüm hesaplarını alt-üst etti.. Yeni sezondaki ‘yurt içi’ planlamasında Selçuk İnan’ı birinci sıraya koyan sarı-lacivertlilerin hayâlleri, milli futbolcunun ezeli rakiplepleriyle anlaşmasıyla suya düştü..

Selçuk'u Emre Belözoğlu’nun yanına monte edip Emenike, Niang, Alex, Lugano, Yobo ve Santos’u aynı anda oynatmayı düşünen teknik heyet, son gelişmeler neticesinde yeni bir yol haritası çizecek. Sezer Öztürk’le görüşmeler devam etse de Türk statüsünde forma giyen futbolcular içerisinde Selçuk’a alternatif bulamayan sarı-lacivertliler yeni sezonda 6+2 kontenjanı yüzünden yine sıkıntıya düşecek. Çünkü Emre’nin yanında oynayacak bir yabancı yüzünden büyük ölçüde Emenike lig maçlarında yedek kulübesine mahkûm olacak.



Öncelik Diarra'da

Şimdilerde bu mevki için Avrupa’nın dört bir köşesinde üst düzey bir orta saha arayan F.Bahçe öncelikli olarak Lassana Diarra’yı istiyor. Real Madrid’den kopma noktasına gelen tecrübeli futbolcuyla yakından ilgilenen sarı-lacivertliler bu futbolcuyu renklerine katıp en azından gelecek sezon mücadele verecekleri Şampiyonlar Ligi arenasında sıkıntı çekmek istemiyor.