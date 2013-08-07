Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Red Bull Salzburg'u 3 - 1 yenerek adını play-off turuna yükselen Fenerbahçe'yi güçlü rakip bekliyor.

9 Ağustos Cuma günü yapılacak olan kura çekimine katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerden 4'ü belli oldu.

Playoff turunun ilk maçları ise 20-21 Ağustos'ta, rövanşlar ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Play-Off turunu geçen kulüpler, mücadeleye gruplarda devam edecek.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

Arsenal(İNGİLTERE)

Milan(İTALYA)

Schalke 04(ALMANYA)

Lyon(FRANSA)

Zenit(RUSYA)

PSV(HOLLANDA)

Metalist Kharkiv(UKRAYNA)