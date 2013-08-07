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Spor

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

Salzburg'u yenerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'yi zor rakipler bekliyor

07 Ağustos 2013 05:07

 

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Red Bull Salzburg'u 3 - 1 yenerek adını play-off turuna yükselen Fenerbahçe'yi güçlü rakip bekliyor.
9 Ağustos Cuma günü yapılacak olan kura çekimine katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerden 4'ü belli oldu.
Playoff turunun ilk maçları ise 20-21 Ağustos'ta, rövanşlar ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Play-Off turunu geçen kulüpler, mücadeleye gruplarda devam edecek.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:
Arsenal(İNGİLTERE)
Milan(İTALYA) 
Schalke 04(ALMANYA)
Lyon(FRANSA)
Zenit(RUSYA)
PSV(HOLLANDA)
Metalist Kharkiv(UKRAYNA) 

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