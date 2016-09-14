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Spor

Fenerbahçe'nin malzemecisi 'FETÖ'den gözaltında

Dursun Çetin'in Fenerbahçe kafilesiyle birlikte yurt dışına çıkışına izin verilmedi

14 Eylül 2016 19:39

Fenerbahçe'nin malzemecilerinden Dursun Çetin'in, 'FETÖ' soruşturması kapsamında şüpheli olduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkışına izin verilmedi.

Lig Radyo'nun haberine göre, 'FETÖ' soruşturması kapsamında pasaportu iptal edilen Dursun Çetin, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda polis tarafından gözaltına alındı.

Yurtdışına çıkış yasağı olan Dursun Çetin'in Fenerbahçe kafilesi ile birlikte Ukrayna'ya gitmesine izin verilmedi.
 
Fenerbahçe yönetimi, Dursun Çetin'in arandığından habersiz olduklarını belirtti.

Çetin, Sabiha Gökçen Havalalında tutulurken Fenerbahçe kafile malzemecisinden yoksun olarak Ukrayna'ya uçtu.

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