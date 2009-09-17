Fenerbahçe'nin konuğu Twente

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında bugün İstanbul'da Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 22.05'de başlayacak maçı İsviçreli hakem Claudio Circhetta yönetecek.



Turkcell Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyet alarak, sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Twente'yi yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.



Fenerbahçe'nin rakibi FC Twente, 6. haftası geride kalan Hollanda Ligi'nde henüz yenilgi almazken, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Hollanda ekibi, kendisi gibi 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alan 1. sıradaki PSV Eindhoven ve 2. sıradaki Feyenord'un ardından averajla 3. sırada yer alıyor.



H Grubu'ndaki diğer maçta ise Rumen temsilcisi Steaua Bükreş, evinde Moldova takımı Sheriff'i ağırlayacak.



Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i



Fenerbahçe'de elinden ameliyat olan Önder ile takımdan ayrı çalışan Deniz, Twente maçında forma giyemeyecek.



Teknik direktör Christoph Daum, Turkcell Süper Lig'deki gibi 6 yabancı sınırlaması olmadığı için bugünkü maçta 8 yabancı oyuncusunu da aynı anda kullanabilecek. Ligde kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen Emre ise Twente maçında ilk 11'de forma giyebilecek.



Sarı-lacivertlilerin maça şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor: Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Bilica, Roberto Carlos, Mehmet (Kazım), Cristian, Emre, Dos Santos, Alex, Güiza.