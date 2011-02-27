-FENERBAHÇE'NİN KADIKÖY'DE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR İSTANBUL (A.A) - 27.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek, zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, iç sahada yenilgiyi unuttu. Sarı-lacivertliler, ligde kendi sahasında yaptığı son 18 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligde geçen sezon 22. haftada Bursaspor'a Kadıköy'de 3-2 yenilen Fenerbahçe, bu maçtan sonra kendi sahasında yaptığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik aldı. -18 MAÇTA 38 GOL ATTI- Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı 18 lig maçında 2.1 gol ortalaması yakaladı. Sahasında, taraftarının önünde yaptığı 18 maçta rakip fileleri 38 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Fenerbahçe, sahasındaki son 18 lig maçında en farklı galibiyetini, bu sezonun ilk maçında Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yenerek aldı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 13. haftada da Bucaspor'u 5-2 gibi farklı skorla mağlup etti. -KADIKÖY'DEKİ SON 18 MAÇ- Fenerbahçe'nin kendi sahasında yaptığı son 18 lig maçının sonuçları şöyle: /* 2009-2010: 24. hafta Fenerbahçe-Antalyaspor..: 1-0 26. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor: 1-0 28. hafta Fenerbahçe-Kayserispor..: 2-0 30. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş.....: 1-0 32. hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor: 2-0 34. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor..: 1-1 2010-2011: 1. hafta Fenerbahçe-Medical Park Antalyaspor: 4-0 3. hafta Fenerbahçe-Manisaspor..............: 4-2 5. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş................: 1-1 7. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği..........: 3-0 9. hafta Fenerbahçe-Galatasaray.............: 0-0 11.hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor...........: 4-2 13.hafta Fenerbahçe-Bucaspor................: 5-2 15.hafta Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor....: 2-1 17.hafta Fenerbahçe-Sivasspor...............: 1-0 19.hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 2-0 21.hafta Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2-0 23.hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa...............: 2-0 */ -FENERBAHÇE'DE BAŞARININ SIRRI SAVUNMADA Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin başarısında savunmadaki performansının büyük payı bulunuyor. Ligin ikinci yarısında 6'da 6 galibiyet alarak, zirve yarışında iddialı konuma gelen sarı-lacivertliler, 6 maçta kalesinde sadece 3 gol gördü. İkinci yarıda Medical Park Antalyaspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında gol yemeyen Fenerbahçe, Beşiktaş'tan 2, Manisaspor'dan ise 1 gol yedi. Ligde ikinci yarıda 6 maçta 14 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertlilere, rakipleri sadece 3 gol atabildi. -VOLKAN KALESİNDE DEVLEŞİYOR- Kasımpaşa maçında takımı 1-0 öndeyken rakibin kazandığı penaltı atışında gole izin vermeyen kaleci Volkan Demirel, kurtarışlarıyla takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. Ligin ilk haftasında Medical Park Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oynayamayan Volkan, 2. haftada Trabzonspor ve 3. haftada da Kayserispor maçlarında forma giyemedi. 4. haftada Kayserispor maçında yeniden takıma dönen Volkan, ilk 6 haftada kaleyi koruduğu 4 maçta 5 gol yemişti. İkinci yarıda takımın performansıyla birlikte Volkan Demirel'in de performansı artarken, milli kaleci önemli kurtarışlar yaptığı son 6 maçta sadece 3 gol yedi. -İLK YARIDA 6 MAÇTA 10 GOL- Ligin ilk yarısında Fenerbahçe, ilk 6 haftada 17 gol atıp, kalesinde 10 gol gördü. Sarı-lacivertliler, ilk 6 haftada 14'er gol yiyen Kasımpaşa ve Sivasspor ile 12 gol yiyen Manisaspor'un ardından 10 golle en çok gol yiyen 4. takım olmuştu. Fenerbahçe, ilk yarıda ilk 6 maçta sadece Medical Park Antalyaspor maçında gol yemedi. İkinci yarıda savunmadaki başarısıyla 6 maçta 3 gol yiyen Fenerbahçe, 23. hafta sonunda kalesinde gördüğü 24 golle, ligin en az gol yiyen 5. takımı oldu. -GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI Fenerbahçe, 24. haftada 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maça ara vermeden başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda, Kasımpaşa maçında oynayan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanda diğer oyuncuların koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı, çalışmanın dar alanda çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. -9 EKSİK- Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına 9 eksikle başladı. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve çekilen MR sonucunda sol arka üst adalesinde ikinci dereceden yırtık tespit edilen Selçuk Şahin'in tedavisine tesislerde devam edildiği bildirildi. Ağrıları bulunan Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Andre Santos'un da antrenmana katılmadığı, bu oyuncuların tedavi ve çalışmalarına tesislerde devam ettiği ifade edildi. Midesinden rahatsız olan Cristian Baroni ile A2 takımına giden genç oyuncular Berk Elitez, Okan Alkan ve Hasan Erbey'in de çalışmada yer almadığı, kaleci Mert Günok'un ise takımdan ayrı koşu yaptığı belirtildi. -1 GÜN İZİN- Teknik direktör Aykut Kocaman, antrenmandan sonra futbolcularına 1 gün izin verdi. Sarı-lacivertliler, yarın izin yapacak ve 1 Mart Salı günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacakları antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.