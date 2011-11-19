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Spor

Fenerbahçe'nin Kadıköy yenilmezlik serisi sürüyor İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2011 23:39

-Fenerbahçe'nin Kadıköy yenilmezlik serisi sürüyor İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Kadıköy'de 29 maçtır yenilmiyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Eskişehirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibi karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle 2009-2010 sezonunda başladığı sahasındaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.  En son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 29 lig mücadelesinden 23 galibiyet, 6 beraberlik çıkardı. Sarı-lacivertliler, 29 maçlık kendi sahasındaki yenilmezlik serisinde 57 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Fenerbahçe'ye yenilmezlik periyodunda, bundan önceki maçlarda Trabzonspor, Manisaspor, Beşiktaş, Eskişehirspor, Bucaspor, Kardemir Karabükspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor gol atabilmişti.

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