Fenerbahçe'nin istediği Lens'in teknik direktöründen transfer açıklaması

Geçen sezon İngiltere'nin Sunderland takımından kiralık olarak gelen ve performansıyla Fenerbahçeliler'in beğenisini kazanan Jeremain Lens'in teknik direktöründen futbolcunun transferine yönelik açıklama geldi. Hollandalı yıldızın bonservisinin hala kulüplerinde olduğunu hatırlatan Sunderland Teknik Direktörü Simon Grayson, "Lens, Sunderland'in oyuncusu ve hala burada. Kulüp onun ücretini ödüyor. Burada kaldığı sürece onu kullanacağız. Eğer bir şey değişirse o zaman düşünürüz" dedi.

Geçilen günlerde Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, kulüp olarak Lens'in transferi için pazarlıkları sürdürdüklerini ifade etmişti. Yıldız oyuncu da ülkesinde kendisine transferiyle ilgili yöneltilen sorulara, "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Kulüplerin bonservis konusunda anlaşması lazım, ben oynamaya hazırım" açıklamasını yapmıştı.

Geçen sezon sarı-lacivertli forma ile 36 maça çıkan 29 yaşındaki Hollandalı hücumcu, 5 gol ve 17 asistlik başarılı bir grafik çizmişti