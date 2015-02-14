Fenerbahçe’nin ilk transferi yerli

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kardemir Karabükspor oyuncusu Ahmet İlhan Özek'le el sıkıştı. 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe formasını giyecek.

Yeni sezonun çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, ilk transferini yurt içinden yaptı. Volkan Şen ve Ozan Tufan için girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı.

Yusuf Dursun'un Fanatik gazetesinde yer alan haberine göre, Kardemir Karabükspor’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Milli Takım'a kadar yükselen Ahmet İlhan Özek ile her konuda anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bonservis bedeli ödemeden transferi bitirecek.

Ahmet İlhan Özek

2012 yılında Manisaspor’dan Karabük’e transfer olan Ahmet İlhan Özek, ilk sezonunda büyük bir patlama yaptı. 30 maçta 8 gol atıp, 5 asist yaptı. Ligin en fazla dikkat çeken kanat oyuncularından biri oldu. Geçtiğimiz sezonu 31 karşılaşmada 1 gol ve 4 asistle tamamlayan 27 yaşındaki futbolcu, bu sene sakatlık kâbusu yaşadı. Bu nedenle 2 ay sahalardan uzak kaldı ve ligde sadece dört karşılaşmada forma giydi. Sakatlıktan kurtulan Ahmet, kupadaki Mersin mücadelesinde bu sezonki ilk golünü kaydetti.

6 kez milli formayı giydi

Ahmet İlhan Özek, 6 defa Ay-Yıldızlı formayı giydi. Milli Takım'daki ilk ve tek golünü Kosova ile oynanan özel maçta atan 27 yaşındaki oyuncu, en son 3 Eylül 2014’te Danimarka ile oynanan hazırlık mücadelesinde 45 dakika forma şansı bulmuştu.

Yeni sezonda takımlar 14 yabancı oyuncuyu kadroda bulundurabilecek. Ancak İsmail Kartal buna rağmen takımın iskeletini yerli isimlerden kurmak istiyor. Bu nedenle yurt içinde transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe’nin sıradaki hedefi Volkan Şen ve Ozan Tufan. Kartal’ın kadroda görmeyi çok istediği iki oyuncu için yönetim sezon sonunda Bursaspor’la masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler’in bu iki isimi kadrosuna katması halinde yurt içi transferini kapatması ve yabancı oyunculara yönelmesi bekleniyor. İsmail Kartal’ın önümüzdeki sezon Uygar Mert Zeybek ve Ramazan Civelek’i da sürekli A takım kadrosunda tutacağı öğrenildi.