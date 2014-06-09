Fenerbahçe’nin hisseleri yükselişte

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Futbolda şike" davası kapsamında haklarında verilen hükümler Yargıtay tarafından onanan ve infaz edilmesi beklenen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 311. maddesi gereğince yargılamanın yenilenmesine karar verilmesini talep etmişti. Başsavcılığın bu talebi üzerine Borsa İstanbul’da Fenerbahçe Futbol AŞ’nin hisseleri haftaya yüzde 4’ün üzerinde yükselişle başladı.

Fenerbahçe'nin piyasa değer 854 milyon liraya yükseldi

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, geçen haftayı 32,75 liradan tamamlayan Fenerbahçe hisseleri yeniden yargılama talebinin ardından yeni haftaya hızlı yükselişle başladıktan sonra en yüksek 34,80 lirayı gördü ve şu dakikalarda yüzde 4,42 artışla 34,20 seviyelerinden işlem görüyor. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin piyasa değeri de bugünkü artışla 819 milyon liradan 854 milyon liraya yükselmiş oldu.

Günün tek kaybettireni Trabzonspor

Şu dakikalar itibariyle borsada işlem gören spor şirketlerinden Beşiktaş yüzde 0,98 ve Galatasaray ise yüzde 0,45 yükselişle işlem görürken, Trabzonspor hisseleri ise cuma günü kapanışına göre yüzde 0,24 düşüş kaydetti.