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Ekonomi

Fenerbahçe’nin hisseleri yükselişte

Fenerbahçe Futbol AŞ hisse senetleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'şike' davası ile ilgili yargılamanın yenilenmesi talebinin ardından haftaya yüzde 4'ün üzerinde yükselişle başladı

09 Haziran 2014 14:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Futbolda şike" davası kapsamında haklarında verilen hükümler Yargıtay tarafından onanan ve infaz edilmesi beklenen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 311. maddesi gereğince yargılamanın yenilenmesine karar verilmesini talep etmişti. Başsavcılığın bu talebi üzerine Borsa İstanbul’da Fenerbahçe Futbol AŞ’nin hisseleri haftaya yüzde 4’ün üzerinde yükselişle başladı.

 

Fenerbahçe'nin piyasa değer 854 milyon liraya yükseldi

 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, geçen haftayı 32,75 liradan tamamlayan Fenerbahçe hisseleri yeniden yargılama  talebinin ardından yeni haftaya hızlı yükselişle başladıktan sonra en yüksek 34,80 lirayı gördü ve şu dakikalarda yüzde 4,42 artışla 34,20 seviyelerinden işlem görüyor. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin piyasa değeri de bugünkü artışla 819 milyon liradan 854 milyon liraya yükselmiş oldu.

 

Günün tek kaybettireni Trabzonspor

 

Şu dakikalar itibariyle borsada işlem gören spor şirketlerinden Beşiktaş yüzde 0,98 ve Galatasaray ise yüzde 0,45 yükselişle işlem görürken, Trabzonspor hisseleri ise cuma günü kapanışına göre yüzde 0,24 düşüş kaydetti.

 

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