-Fenerbahçe'nin hedefi Kadıköy'de 3 puan İSTANBUL (A.A) - 22.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Samsunspor ile kendi sahasında karşılaşacak Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. İlk 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 16 puanla ligde lider durumda bulunan sarı-lacivertliler, 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi ve 5 puanla 15. sırada bulanan Samsunspor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılarak, ligin 8. haftasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maç öncesi puan kaybı yaşamak istemiyor. Lige bu sezon yükselen Orduspor ve Mersin İdmanyurdu maçlarından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Samsunspor karşısında da 3 puan hedefliyor. -Kaleyi yine Mert koruyacak- Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Volkan Demirel, Serdar Kesimal, Mehmet Topuz ve Serkan Kırıntılı'nın tedavileri devam ediyor. Sağ arka alt adalesinde sertlik nedeniyle tedbir olarak iki gündür takımdan ayrı çalışan Mert Günok'un Mersin İdmanyurdu maçında olduğu gibi Samsunspor maçında da kaleyi koruması, Gökhan Gönül'ün de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle: Mert Günok, Gökhan Gönül, Yobo, Bekir İrtegün, Ziegler, Özer Hurmacı, Emre Belözoğlu, Cristian, Caner Erkin, Alex, Bienvenu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem İlker Meral yönetecek.