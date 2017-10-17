T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin hedefi bu sezon Galatasaray'a ilk yenilgiyi tattırmak

Sarı Lacivertliler derbiyi kazanarak çıkışı devam ettirmek istiyor Hakan TARHAN-İstanbul-(DHA) Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u iyi futbol ve bol gollü geçen Sarı Lacivertliler derbiye motive olmaya başladı

17 Ekim 2017 14:30

Sarı Lacivertliler derbiyi kazanarak çıkışı devam ettirmek istiyor

Hakan TARHAN-İstanbul-(DHA) Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Evkur Yeni Malatyaspor\'u iyi futbol ve bol gollü geçen Sarı Lacivertliler derbiye motive olmaya başladı. Ligin ilk haftalarında alınan kötü sonuçları unutturmayı hedef edinen Sarı Lacivertli futbolcular hafta sonu Galatasaray karşısında sahadan galip olarak ayrılma hedefinde. 
Teknik direktör Aykut Kocaman, Galatasaray\'ın özellikle kendi sahasında hızlı oyununu durdurup oyunu kendi lehine çevirmenin planlarını yapıyor. Bu düşünce doğrultusunda kalabalık bir orta saha planı ile sahaya çıkacak Fenerbahçe, Galatasaray\'ın hızlı pas trafiğini keserek kalesinde yaşanabilecek tehlikelerin önünü kesecek.  Geçtiğimiz hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşısında cezalarını dolduran Alper Potuk ve Skrtel\'in tekrar takıma dönecek olmaları Aykut Kocaman\'ın elini kadro yapılanmasında daha da güçlendiriyor. Galatasaray\'ın ligin tek namağlup takımı olması sebebiyle derbiye ayrı bir motive olan Sarı Lacivertli futbolcular, Galatasaray\'dan alınacak 3 puanın değerini farklı olacağı düşüncesine sahipler. Daha öce sahasında Beşiktaş\'ı mağlup eden Fenerbahçe başka büyük bir derbi olan Galatasaray maçını kazanacak gücü ve motivasyonu kendilerinde görüyorlar. 
Hafta içi sosyal medya hesabından geçen sene Galatasaray deplasmanında attığı golden sonraki sevincin fotoğrafını yayınlayan Josef de Souza derbi için taraftarlarına umut dağıttı. Daha önce Türk Telekom Stadı\'nda Galatasaray\'ı üç kez mağlup eden Fenerbahçe dördüncü zaferi tatmak isitiyor. Sarı Lacivertlilerin Türk Telekom Stadı\'nda geçmişte aldığı galibiyetler şu şeklilde: 
18.03.2011 Galatasaray : 1 - Fenerbahçe : 2
22.04.2012 Galatasaray : 1 - Fenerbahçe : 2
23.04.2017 Galatasaray : 0 - Fenerbahçe : 1

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sarı LacivertlilerTARHANİstanbulDHA GeçtiğimizEvkur Yeni MalatyasporLiginSarı LacivertliGalatasarayAykut Kocaman GalatasarayBuFenerbahçe GalatasarayAlper PotukSkrtelAykut KocamanDahaBeşiktaşFenerbahçeJosefSouza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24