Fenerbahçe'nin grup liderliği şansını yitirdiği maçta, 4 gol atıldı, bir kırmızı kart çıktı

Fenerbahçe liderlik şansını son haftaya taşımak için çıktığı Gençlerbirliği maçından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, D Grubu'nda Beşiktaş'ın 1 puan alması halinde son 16 turunda Vodafone Arena'ya gidecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 5. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler iki kez öne geçtiği mücadelenin 64 dakikasını 10 kişi oynadı. İsmail Köybaşı yaptığı penaltı sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın 24. dakikasında Fenerbahçe yeni transferi Karavayev’le öne geçti. Stoch sol kanattan çizgiye indi, ortasını yaptı. Karavayev rakibinden kurtulup ortaya sık bir kafa vuruşu yaptı ve Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

Bu golden 2 dakika sonra ise Gençlerbirliği penaltı kazandı. İsmail Köybaşı’nın ayağı zemine takıldı ve rakibini düşürdü. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. İsmail takımını 10 kişi bıraktı. Topun başına geçen Serdar Gürler, Fabiano’yu ters köşeye yatırarak penaltıdan durumu 1-1’e getirdi.

Fenerbahçe yine öne geçti

Dakikalar 43’ü gösterdiğinde sarı-lacivertliler yeniden öne geçti. Stoch’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Hopf yumrukladı. Top altı pas önünde Caner’in önüne düştü. Caner topa gelişine vurdu, direğe çarpan top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 2-1 öne geçti.

İkinci yarıda takımlar orta saha mücadelesi yaptı. Gençlerbirliği liderlik için aradığı golü 83. dakikada buldu. Ceza sahası çizgisinde Vedat Muriqi şık bir hareketle Ozan’dan sıyrıldı. Çapraz pozisyonda topu şık bir şekilde Fabiano’nun üzerinden aşırıp maça dengeyi getirdi.

Maçın 2-2 olmasıyla Ankara temsilcisi tempoyu düşürdü, pas yaptı. Uzun süre 10 kişi oynayan Fenerbahçe ise atak şansı bulamadı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği 13 puanla grup liderliğini garantilerken, Fenerbahçe 8 puanla 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın diğer grupta oynayacağı son 2 maçta 1 puan alması halinde Şubat ayının ilk hafta sonunda Vodafone Arena’ya gidecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanıyor.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

Gençlebirliği: Hopf x, Ahmet Oğuz, Ante Kulisic, Luccas Claro, Halil İbrahim (Vedat Muriç dk. 46), Issah, Khalili, Ring (Matei dk. 70), Scekic (Milinkovic dk. 46), Aydın, Serdar Gürler

Fenerbahçe: Fabiano, Savaş, Kadir, Yiğithan, İsmail, Ozan, Salih, Karavaiev, Caner (Alper Potuk dk. 45), Aatıf Chahechoue (Samed Karakoç dk. 84), Stoch

Goller: Karavaiev (dk. 24), Caner Koca (dk. 43) (Fenerbahçe), Serdar Gürler (dk. 29 pen.), Vedat Muriç (dk. 83) (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: İsmail Köybaşı (dk. 28) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Scekic (Gençlerbirliği), Yiğithan, Salih Uçan (Fenerbahçe)

Maçtan dakikalar

15. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan İsmail Köybaşı’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf topu kontrol etti.

24. dakikada sol kanttan kazandığı topla korner çizgisine inen Stoch'un ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Karavaiev, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

26. dakikada sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Aydın'a İsmail Köybaşı'nın arkadan müdahalede bulunması üzerine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. İsmail Köybaşı ise kırmızı kartla oyundan atıldı.

29. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 1-1

33. dakikada sağ kanattan etkili bir orta yapan Aydın'ın kale sahasına gönderdiği topa son anda müdahale eden Yiğithan, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada Stoch'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Hopf’tan dönen topla buluşan Caner Koca meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

61. dakikada Milinkocic'in verdiği pasla ceza sahası içinde kaleciyle kaşı karşıya kalan Vedat Muriç, topu kalenin solundan auta attı.

81. dakikada şık çalımlara ilerleyen Milinkovic’in pasında sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

83. dakikada sol kanattan Aydın Karabulut'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2