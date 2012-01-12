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Spor

Fenerbahçe'nin gözü Avrupa şampiyonluğunda SOPRON (A.A)

12 Ocak 2012 17:20

-Fenerbahçe'nin gözü Avrupa şampiyonluğunda SOPRON (A.A) - 12.01.2012 - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu maçında dün gece Macaristan'ın Uniqa Euroleasing Sopron takımını deplasmanda 78-62 yenen Fenerbahçe'nin antrenörü Georgias Dikaioulakos Avrupa şampiyonluğunu istiyor. Sopron'u özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında ortaya koyduğu mükemmel oyunla rahat yenen Fenerbahçe'nin antrenör Dikaioulakos, maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Önemli bir deplasmandan da galip ayrıldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Dikaioulakos, ''Tüm oyuncularımı kutluyorum, yolumuza edim adımlarla yenilgisiz bir şekilde deva ediyoruz'' dedi. Fenerbahçe'nin en büyük hedefinin FIFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olduğunu belirten Dikaioulakos, ''Bunu başaracak güçteyiz. Kupayı Fenerbahçe camiasına getirmek istiyoruz, Özellikle bu maçta ve diğer maçlarda bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum'' açıklamasında bulundu.

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