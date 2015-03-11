Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şadan Kalkavan hayatını kaybetti

Rahatsızlığı sebebiyle önceki hafta hastaneye kaldırılan ve by-pass ameliyatı olan ve dört damarı değiştirilen Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi, iş adamı Şadan Kalkavan hayatını kaybetti.

1939 yılında Rize'de doğan Şadan Kalkavan, uzun yıllar Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı. 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile girdiği şampiyonluk mücadelesini kazandığı sezon kulübün futbol şube sorumlusuydu. Şampiyonluğun ardından başkan Ali Şen'in, başarıda büyük payı olan Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman'ı takımdan göndermesiyle görevinden istifa etti. Daha sonra ise bir sonraki başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimine girdi.

Fenerbahçe'nin bir diğer başarılı yöneticisi ve eski futbolcusu Selim Soydan ile birlikte değişmez bir ikili oldu. Futbol şubesini birlikte yönetti. Şadan Kalkavan, Aziz Yıldırım kazandığı 2009 seçiminde ona karşı başkan adayı oldu. Kasım 2013 seçiminde ise yönetiminde yer almasa da, Yıldırım'ın karşısında Mehmet Ali Aydınlar'a olan desteğini açıkça belirtmişti.