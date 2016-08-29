Fenerbahçe'nin eski yıldızı takım arkadaşlarını dayaktan kurtardı

2006-2011 yılları arasında forma giydiği Fenerbahçe'de taraftarların en sevdiği futbolcular arasına giren Diego Lugano, Brezilya'da günün adamı oldu.36 yaşına gelmesine rağmen futbol kariyerini sürdüren Diego Lugano'nun yeni takımı Sao Paulo, Brezilya Ligi'nde üst üste kötü sonuçlar alınca taraftarlar olay çıkardı. Sao Paulo'nun antrenman tesislerine gelen yüzlerce taraftar, futbolculara saldırdı.

Tesislerde doğru dürüst güvenlik önlemi alınmadığı için istedikleri gibi davranan öfkeli taraftarlar, futbolculardan Michel Bastos ve Wesley'e yumruk attı.

Bazı taraftarlar da tesislerdeki kulüp binasına girip yüzlerce forma futbol topu ve ayakkabıları çaldı. Olayların daha da büyümesini önleyen isim ise Diego Lugano oldu.

NTV'nin haberine göre, Fenerbahçe'ye gelmeden önce forma giydiği Sao Paulo'da adeta bir fenomen olan tecrübeli futbolcu, büyük bir cesaretle öfkeli taraftarların arasına girip onlarla konuştu ve tesisleri terk etmeleri sağlandı.

Bu olay Brezilya'da büyük yankı yaratırken, Diego Lugano kahraman ilan edildi.