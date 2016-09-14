Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan van Persie'ye: Defolup gidersin!

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Semih Yuvakuran, sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Robin van Persie’yi eleştirdi. Yuvakuran, Hollandalı futbolcunun mutsuz olduğunu belirterek, “Oynamak istemiyorsan defolup gidersin” dedi.

Radyospor’a konuşan Yuvakuran, “Van Persie 2 yıldır bir türlü hazır olamadı. Bir futbolcu 2 yılda hazır olmaz mı? 16 gol attı ama 36 gol atması lazımdı. Adam mutsuz. Gitmek isteyen oyuncuyu tutmayacaksın. Sepetin içerisinde bir portakal çürüyünce diğerlerine de zarar verir. Biz seni zorla almadık kardeşim. Parayı alırken mutlusun. Oynamak istemiyorsan da defolup gidersin” ifadelerini kullandı.